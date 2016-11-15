В Раді Ляшко і Мосійчук побилися з екс-помічником Медведчука

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Вівторок, 15 листопада 2016, 12:52

В кулуарах Верховної Ради відбулась бійка між депутатами фракції Радикальної партії Олега Ляшка і помічником колишнього глави АП, представника України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи Віктора Медведчука.

Про це у вівторок повідомляють Українські Новини.

Вказується, що у бійці брали участь Ляшко і нардеп Ігор Мосійчук. На виході із сесійної зали невідомий чоловік почав атакувати останнього. Ляшко поспішив на допомогу Мосійчуку.

За словами Ляшка, цей чоловік, на ім'я Олександр, є помічником Медведчука і знаходиться в Раді для дестабілізації ситуації, саме він раніше використовував депутата Юрія Шухевича для провокаційних заяв.

Після бійки депутат від РП Андрій Лозовий заявив, що пропуск до Верховної Ради цього чоловіка (Олександра Білика) замовляла лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Теми: Мосійчук Ляшко
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