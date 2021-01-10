Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука

АТ "Лубнигаз" просить правоохоронні органи перевірити екснардепа Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород 9 січня.

Джерело: АТ "Лубнигаз", Мосійчук у Facebook

Дослівно: "Мосійчук на своїй сторінці у Facebook перший повідомив про те, що вибух – спрямована диверсія та звинуватив свого опонента підприємство "Лубнигаз", яке Мосійчук намагається захопити не перший рік.

Ці брехливі звинувачення пролунали набагато ранiше, нiж власник газопроводу "Укртрансгаз" або ДСНС взагалі проiнформували про сам факт аварії, не кажучи вже про її можливi причини.

Як Мосійчук може стверджувати про диверсію як причину аварії раніше ДСНС, Укртрансгазу? Що це? Брудний наклеп на опонентів чи може диверсію здійснив він сам?

Мосійчук сам має судимість за тероризм, він планував вибух, за що й провів за ґратами більше 3 років".

"АТ "Лубнигаз" вперше публічно заявило про спробу рейдерського захоплення з боку групи Мосійчука ще 3 липня 2017 року. Ситуація нині повторюється – Мосійчук знову здійснює тиск на "Лубнигаз", як завжди застосовуючи відверту брехню, особисті погрози та масове цькування.

Зважаючи на вищевказане, очивидно, що Мосійчук має мотив та відповідний досвід для здійснення диверсії на газопроводі аби звинуватити "Лубнигаз" і врешті-решт захопити підприємство. Він та його спільники мають бути перевіренні відповідними органами на можливу причетність до вибуху".

Деталі: На підприємстві зазначили, що просять розглядати цю інформацію як публічне звернення до Нацполіції, СБУ та органів прокуратури, а також готують додаткові заяви до цих органів.

У відповідь Мосійчук заявив, що в момент аварії під Лубнами "під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах, які створив та кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін".

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