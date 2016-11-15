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Во Львовском горсовете проходят обыски

Вторник, 15 ноября 2016, 12:41

Силовики проводят обыски в Львовском городском совете.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Служащих местного горсовета подозревают в завладении по предварительному сговору чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Львовского горсовета вопреки интересам службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативно-денежная оценка данного земельного участка составляла 140 млн грн, чем причинили ущерб в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

На основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов документов сделки проводятся следственные действия – обыски помещения Львовского городского совета и офисных помещений оценщиков и субъекта хозяйствования, который приобрел землю.

В Генпрокуратуре отмечают, что досудебное расследование продолжается.

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Темы: Львовпрокуратуракоррупция
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