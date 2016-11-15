Суд випустив "беркутівця", підозрюваного у вбивствах на Майдані

00
2
Вівторок, 15 листопада 2016, 17:44

Апеляційний суд звільнив з-під варти і обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту одному з "беркутівців", обвинувачуваного у вбивствах 18 лютого в районы Кріпосного провулку/парку Шевченка.

Про це "Українській правді" повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Це один з харківських "Беркутівців", прізвище якого не називається, який зокрема, обвинувачується у вчиненні вбивства із застосуванням помпової рушниці і мисливських набоїв.

"Він звільнений з-під варти прямо в залі суду. Домашній арешт поширюється з 22:00 до 07:00", - сказав Горбатюк.

За його словами, головуючий суддя Валерій Лашевич не навів мотивації судового рішення. "Оголошення повного тексту ухвали буде 22 листопада", - додав Горбатюк.

Він пояснив, що це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Сподіватися, що не втече. Тепер це все на відповідальності суду", - додав Горбатюк.

Пізніше адвокат Небесної сотні Роман Маселко повідомив, що йдеться про харківського беркутівця Бєлова, який підозрюється у вбивстві як мінімум двох активістів 18.02.14. 

Як відомо, Лашевич вже не вперше ухвалює подібне рішення щодо "беркутівців".

Оксана Коваленко, УП

Теми: Майдан суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Генпрокуратура кличе Порошенка на допит за два тижні 15 листопада 2016, 13:45
Проти силовика, який розігнав студентів на Майдані, завершили розслідування 15 листопада 2016, 12:24
У "Борисполі" затримали "тітушку", підозрюваного в катуванні у 2014-му 10 листопада 2016, 14:50
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.57.33.---Gavrila Petrovich15.11.2016 18:54
начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк - и шо это?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.75.36.---formalin15.11.2016 18:40
Не може бути такого закону, щоб підозрюваного у вбивстві відпускали під домашній арешт! Кодекс треба негайно переглядати, бо під керівництвом зека напхали у нього дурні!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Депутати посварилися і відхилили зміни до "закону Савченка"
Держсекретарем у Омеляна хочуть стати 14 осіб, його заступник також
Суд випустив "беркутівця", підозрюваного у вбивствах на Майдані
Тимошенко розповіла, як Шухевич з "імпічментом" опинився біля трибуни
Усі новини
Фото, відео

10 фото та відео, які повернуть віру у перемогу добра

Поради психолога

Батьки-теслярі vs батьки-садівники: поради мамам і татам