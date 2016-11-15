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Суд випустив "беркутівця", підозрюваного у вбивствах на Майдані

Вівторок, 15 листопада 2016, 16:44

Апеляційний суд звільнив з-під варти і обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту одному з "беркутівців", обвинувачуваного у вбивствах 18 лютого в районы Кріпосного провулку/парку Шевченка.

Про це "Українській правді" повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Це один з харківських "Беркутівців", прізвище якого не називається, який зокрема, обвинувачується у вчиненні вбивства із застосуванням помпової рушниці і мисливських набоїв.

"Він звільнений з-під варти прямо в залі суду. Домашній арешт поширюється з 22:00 до 07:00", - сказав Горбатюк.

За його словами, головуючий суддя Валерій Лашевич не навів мотивації судового рішення. "Оголошення повного тексту ухвали буде 22 листопада", - додав Горбатюк.

Він пояснив, що це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Сподіватися, що не втече. Тепер це все на відповідальності суду", - додав Горбатюк.

Пізніше адвокат Небесної сотні Роман Маселко повідомив, що йдеться про харківського беркутівця Бєлова, який підозрюється у вбивстві як мінімум двох активістів 18.02.14. 

Як відомо, Лашевич вже не вперше ухвалює подібне рішення щодо "беркутівців".

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Майдансуд
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