Держсекретарем США може стати Джон Болтон, який закликав до озброєння України

Одним із провідних претендентів на посаду Державного секретаря США в уряді Дональда Трампа є колишній посол США в ООН Джон Болтон, який виступав за надання Україні озброєння і її членство у НАТО.

Про це з посиланням на видання The Hill, пише Голос Америки.

Протягом останніх років Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО та критикував зовнішню політику президента США Барака Обами, використовуючи ситуацію в Україні, як приклад провальних рішень офіційного Вашингтона.

"США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО", - писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times у серпні 2014-го року.

"Путін має знати, що якщо він захопить більше територій України, її решта однозначно стане членом НАТО та ЄС і лишатиметься непохитно ворожою до Москви у майбутньому", - наголошував Болтон.

У той же період дипломат пов'язував посилення підтримки України з боку США із обранням нового президента.

"Ми маємо сподіватись, що у США ми за три роки матимемо справжнього президента. Тоді ми можливо зможемо щось зробити", - коментував ситуацію в Україні Болтон каналу Fox у березні 2014-го.

У липні 2014-го року після збиття малайзійського "Боїнга"про-російськими сепаратистами Болтон також закликав до "стратегічної відповіді" Росії з боку США, яка на його думку мала включати:

- наближення України до членства у НАТО;

- відновлення активного розвитку системи ПРО США;

- повну відмову російським банкам у доступі до фінансових ринків США.

Водночас видання The Hill зазначає, що не відомо, чи минулі заяви Джона Болтона досі актуальні. Серед іншого критична позиція Болтона щодо Росії називається головною перепоною для його призначення.

Україна не згадуєтьсяБолтоном у статті з приводу пріоритетів закордонної політики президента Трампа, яку опублікувало видання The New York Post. При цьому спадок Обами на міжнародній арені Болтон бачить у виключно похмурих тонах та дорікає чинному президенту США зокрема за нездатність рішуче захистити союзників.