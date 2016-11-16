Більшість росіян хочуть обрання Путіна на четвертий термін

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Середа, 16 листопада 2016, 09:33

63% росіян хотіли б бачити Володимира Путіна на посаді президента Росії після завершення його нинішнього президентського терміну.

Про це свідчить опитування "Левада-Центру", проведене 21-24 жовтня 2016 року.  

Не хотіли б бачити Путіна президентом знову 19% опитаних. Ще стільки ж респондентів не змогли відповісти.

При цьому 49% росіян сумніваються, що до 2018 року в Росії з'явитися лідер, здатний замінити Путіна на посаді президента РФ і лише 26% допускають це.

 

Опитування проведено за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1600 людей у віці 18 років і більше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Людей розпитували вдома.

Статистична похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%; 2% для показників, близьких до 10%; 1,5% для показників, близьких до 5%.

Наступні вибори президента в Російській Федерації мають відбутися навесні 2018 року.

Олена Рощенко, УП

Теми: Путін Росія соціологія
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IP: 176.38.66.---vitdeputat16.11.2016 09:43
Мазохизм стал еще одним из "достоинств" , так называемой РАША массы. И вообще этой массе противопоказаны слишком быстрые изменения команд. Сказано затягивать пояса эта масса в процессе выполнения команды.
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