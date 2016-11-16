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Большинство россиян хотят избрания Путина на четвертый срок

Среда, 16 ноября 2016, 08:33
Большинство россиян хотят избрания Путина на четвертый срок

63% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", проведенный 21-24 октября 2016 года.  

Процент таких людей – самый высокий за последние 4 года.

Не хотели бы видеть Путина президентом снова 19% опрошенных. Еще столько же респондентов затруднились ответить.

При этом 49% россиян сомневаются, что до 2018 года в России появиться лидер, способный заменить Путина на посту президента РФ, и лишь 26% допускают это.

 

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Людей расспрашивали дома.

Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Следующие выборы президента в Российской Федерации должны состояться весной 2018 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиясоциология
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