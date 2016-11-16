Большинство россиян хотят избрания Путина на четвертый срок
63% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока.
Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", проведенный 21-24 октября 2016 года.
Процент таких людей – самый высокий за последние 4 года.
Не хотели бы видеть Путина президентом снова 19% опрошенных. Еще столько же респондентов затруднились ответить.
При этом 49% россиян сомневаются, что до 2018 года в России появиться лидер, способный заменить Путина на посту президента РФ, и лишь 26% допускают это.
Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Людей расспрашивали дома.
Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.
Следующие выборы президента в Российской Федерации должны состояться весной 2018 года.
Алена Рощенко, УП