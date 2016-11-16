На Майдані й Інститутській знову збирають "мітингарів"

У центрі Києві в середу вранці групами збираються кілька тисяч людей сумнівного вигляду.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Дві великі колони людей зібралися біля Головпоштамту.

Ще велика колона розмістилася через дорогу.

Вулиця Хрещатик не перекрита.

Ще дві великі колони перебувають на вулиці Інститутській біля станції метро Хрещатик.

Загалом їх приблизно двох тисяч. Здебільшого це люди похилого віку та студенти.

На запитання УП, чому вони зібралися, жінка, яка назвалася Наталею, сказала, що вони прямують під Нацбанк.

"Ми не хочемо, щоб дорожчав долар", – сказала вона.

Інша мітингувальниця, яка не назвалася, сказала, що не знає, куди вони збираються.

Тим часом біля Нацбанку наразі ситуація спокійна, вулиця Інститутська перекрита металошукачами.

Роман Кравець, УП