Єврокомісар Еттінгер користувався приватним літаком лобіста Кремля

Європейського комісара з питань цифрової економіки Гюнтера Еттінгера підозрюють у порушенні етичних норм для членів Єврокомісії.

Про це пише EUobserver.

За даними видання, Еттінгер використав приватний літак, наданий німецьким бізнесменом з сильними зв'язками у Кремлі.

Він вилетів з Брюсселя в Будапешт 18 травня на літаку Клауса Мангольда, почесного консула Росії в Німеччині, який виступає за зняття санкцій ЄС, і якого вважають промосковським лобістом у Німеччині

Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму.

Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold.