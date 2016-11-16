Єврокомісар Еттінгер користувався приватним літаком лобіста Кремля

1707 переглядів
0
Середа, 16 листопада 2016, 10:27

Європейського комісара з питань цифрової економіки Гюнтера Еттінгера підозрюють у порушенні етичних норм для членів Єврокомісії.

Про це пише EUobserver.

За даними видання, Еттінгер використав приватний літак, наданий німецьким бізнесменом з сильними зв'язками у Кремлі.

Він вилетів з Брюсселя в Будапешт 18 травня на літаку Клауса Мангольда, почесного консула Росії в Німеччині, який виступає за зняття санкцій ЄС, і якого вважають промосковським лобістом у Німеччині

Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму.

Сам Еттінгер відкидає будь-які підозри, заявивши, що полетів на літаку Мангольда тільки для того, щоб встигнути на зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Твердження безпідставні: через велику кількість зустрічей я не міг летіти регулярним рейсом, щоб встигнути на вечерю з прем'єром Орбаном. Угорщина запропонувала літак Мангольда", - написав Еттінгер у Twitter.

Нагадаємо, два тижні тому Еттінгер опинився у центрі скандалу через низку висловлювань. Зокрем, він назвав китайський народ "вузькоокими", пожартував про "примусові одностатеві шлюби" і вилаяв бельгійський регіон Валлонія через намагання зупинити підписання угоди ЄС-Канада.

Зазначимо, що на початку листопада президент Єврокомісії оголосив про підвищення Еттінгера, який обійме посаду віце-президента з питань бюджету.

Європейська правда

Теми: ЄС Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Європарламент готовий до скасування візового режиму для українців - Шульц 15 листопада 2016, 19:25
Рада закликала ЄС згадати про солідарність і не грати на руку "Газпрому" 15 листопада 2016, 11:43
Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу 15 листопада 2016, 03:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Путін терміново виводить Росію з угоди про Гаазький трибунал
Януковича можуть допитати в суді за тиждень
Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд
Рада закликала країни Євросоюзу надати "безвіз"
Усі новини
Відео

14 епізодів кіно, в яких зіграв Трамп

ФОТО. ВІДЕО

Журналісти відшукали іспанську віллу Порошенка