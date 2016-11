Еврокомиссар Эттингер пользовался частным самолетом лоббиста Кремля

Европейского комиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Эттингера подозревают в нарушении этических норм для членов Еврокомиссии.

Об этом пишет EUobserver.

По данным издания, Эттингер использовал частный самолет, предоставленный немецким бизнесменом с сильными связями в Кремле.

Он вылетел из Брюсселя в Будапешт 18 мая на самолете Клауса Мангольда, почетного консула России в Германии, который выступает за снятие санкций ЕС и которого считают промосковским лоббистом в Германии

Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму.

Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold.