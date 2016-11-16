Еврокомиссар Эттингер пользовался частным самолетом лоббиста Кремля

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Среда, 16 ноября 2016, 10:27

Европейского комиссара по вопросам цифровой экономики Гюнтера Эттингера подозревают в нарушении этических норм для членов Еврокомиссии.

Об этом пишет EUobserver.

По данным издания, Эттингер использовал частный самолет, предоставленный немецким бизнесменом с сильными связями в Кремле.

Он вылетел из Брюсселя в Будапешт 18 мая на самолете Клауса Мангольда, почетного консула России в Германии, который выступает за снятие санкций ЕС и которого считают промосковским лоббистом в Германии

Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму.

Сам Эттингер отвергает любые подозрения, заявив, что полетел на самолете Мангольда только для того, чтобы успеть на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Утверждения безосновательны: из-за большого количества встреч я не мог лететь регулярным рейсом, чтобы успеть на ужин с премьером Орбаном. Венгрия предложила самолет Мангольда", - Эттингер написал в Twitter.

Напомним, две недели назад Эттингер оказался в центре скандала из-за ряда высказываний. В частности, он назвал китайский народ "узкоглазыми", пошутил о "принудительных однополых браках" и обругал бельгийский регион Валлония за попытки остановить подписание соглашения ЕС-Канада.

Отметим, что в начале ноября президент Еврокомиссии объявил о повышении Эттингера, который займет должность вице-президента по вопросам бюджета.

Европейская правда

Темы: ЕС Росcия
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