Чубаров: Резолюція ООН допоможе в судах проти РФ і з санкціями

Резолюція третього комітету ООН про права людини в Криму стане ще одним інструментом для українців у питанні продовження санкцій проти РФ та розширенні цих санкцій.

Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від фракції БПП Рефат Чубаров у коментарі "Укрінформу".

"Резолюція надасть нам сили для того, щоб послідовно відстоювати продовження санкцій, особливо на європейських майданчиках, Резолюція дозволить нам намагатися вимагати від спеціалізованих структур міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ щодо спрямування на кримську територію, тимчасово окуповану Росією, моніторингової місії", – сподівається він.

"Ми можемо наполягати на інших санкціях проти Росії, у тому числі в міжнародних судах", – додав Чубаров.

Парламентар наголосив, що ця резолюція ООН є надзвичайно важливою тепер враховуючи результати виборів у Молдові, Болгарії та США, оскільки підтверджує правильність зайнятої Україною позиції в боротьбі з Росією за відновлення своєї територіальної цілісності.

Чубарову прикро, що за резолюцію не проголосували країни колишнього СРСР – Білорусь, Вірменія, Узбекистан і Таджикистан.

На його думку, цим документом ООН вперше називає Росію державою-окупантом, Крим - тимчасово окупованою територією, яка належить Україні.

"У пакеті інших рішень, які приймаються, і діють, які здійснюються, ця Резолюція займає тепер вже головне місце, оскільки закріпила на міжнародному рівні через документ ООН ту термінологію, яку категорично і дуже бурхливо завжди заперечує Росія; те, що Росія є країною, яка окупувала чужу територію, і ця територія названа тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим і містом Севастополь (Україна)", – сказав Чубаров.

"Це – сильне формулювання у міжнародній дипломатії", – додав він.

Як відомо, український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь.

Уперше в документі ООН Росію названо державою-окупантом, а Крим – окупованою територією України.