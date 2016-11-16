Чубаров: Резолюция ООН поможет в судах против РФ и с санкциями

Резолюция ООН о правах человека в Крыму станет еще одним инструментом для украинцев в вопросе продления санкций против РФ и расширения этих санкций.

Такое мнение выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции БПП Рефат Чубаров в комментарии "Укринформу".

"Резолюция даст нам силы для того, чтобы последовательно отстаивать продление санкций, особенно на европейских площадках, Резолюция позволит нам пытаться требовать от специализированных структур международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ о направлении на крымскую территорию, временно оккупированную Россией, мониторинговой миссии", – сказал он.

"Мы можем настаивать на других санкциях против России, в том числе в международных судах", – добавил Чубаров.

Парламентарий подчеркнул, что эта Резолюция ООН чрезвычайно важная сейчас, учитывая результаты выборов в Молдове, Болгарии и США, поскольку подтверждает правильность занятой Украиной позиции в борьбе с Россией за восстановление своей территориальной целостности.

Чубарову обидно, что за Резолюцию не проголосовали страны бывшего СССР - Беларусь, Армения, Узбекистан и Таджикистан.

По его мнению, этим документом ООН впервые называет Россию государством-оккупантом, Крым - временно оккупированной территорией, которая принадлежит Украине.

"В пакете других решений, которые принимаются, и действуют, которые осуществляются, эта Резолюция занимает теперь уже главное место, поскольку закрепила на международном уровне через документ ООН ту терминологию, которую категорически и очень бурно всегда отрицает Россия; то, что Россия является страной, оккупировавшей чужую территорию, и эта территория названа временно оккупированной Автономной Республикой Крым и городом Севастополь (Украина)", – сказал Чубаров.

"Это – сильная формулировка в международной дипломатии", – добавил он..

Как известно, украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

Впервые в документе ООН Россия названа государством-оккупантом, а Крым – оккупированной территорией Украины.