У Раді закликають ізраїльський Кнесет визнати Голодомор геноцидом

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Середа, 16 листопада 2016, 11:18

Народні депутати України закликають парламент Ізраїлю, котрий цього тижня має розглядати визнання Голодомору в України геноцидом, прийняте позитивне рішення.

Такі заклики лунали у Верховній Раді під час розгляду проекту постанови про проведення парламентських слухань з нагоди 75 річниці трагедії в Бабиному Яру.

Парламент України схвалив таку постанову 252 голосами. Перед тим, виступаючи з трибуни, народні депутати Олег Ляшко (Радикальна партія) та Георгій Логвинський (Народний фронт) заликали Кнесет визнати Голодомор геноцидом українців. 

"Ми розраховуємо на підтримку Кнесету, який цього тижня має розглянути резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Ми переконані, що депутати Кнесету приймуть відповідне історичне рішення і будуть  25 країною світу, яка віддасть  данину шани і пам’яті мільйонам українців, невинно убієнних сталінським режимом", - сказав Ляшко. 

У свою чергу народний депутат Логвинський зазначив, що питання щодо визнання Голодомору геноцидом українців було постановлено на розгляд Кнесету після того, як віце-спікер Кнесету відвідала Київ і заходи щодо вшанування жертв Бабиного Яру.

"Я хотів би подякувати (Ізраїлю – ред.) за те, що вчора попри те, що російські ракети розташовані, як каже керівництво Ізраїлю, за 20 метрів від кордону Ізралю, вони вчора проголосували за те, що Крим – це Україна", - Логвинський.

Як відомо, парламент Ізраїлю цього тижня розгляне резолюцію про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Відповідне рішення затвердила у понеділок Президія Кнесету на чолі з головою Юлієм Йоелем Едельштейном.

Тетяна Кусок, УП

Теми: геноцид голодомор
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Коментарі — 1
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IP: 37.229.144.---Иван Лень16.11.2016 12:01
"....следует также знать, что еврейские сельхозколонии так же голодали, так за невыполнение плана Новозлатопольский райисполком Гуляйпольского района Запорожской области (центр еврейского национального района, образованного в 1929 году, просуществовал до 1941 года) в конце 1932 года решил занести один из еврейских колхозов на «черную доску» со всеми вытекающими отсюда последствиями, страдали от голода и еврейские местечки на Правобережье..."

Визнання Голодомора геноцидом ТІЛЬКИ українського народа ображає пам"ять загиблих тоді ж від голода росіян, німців Поволжжя, греків, болгар, казахів, калмиків, як бачите - і євреїв...
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