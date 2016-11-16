У НАБУ побоюються, що голова Рахункової палати втече в Донецьк

Національне антикорупційне бюро вважає, що голову Рахункової палати Романа Магуту слід взяти під варту, оскільки він може втекти в окупований Донецьк.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"НАБУ не може погодитися з позицію органів прокуратури, висвітленою у ЗМІ, щодо обрання запобіжного заходу голові Рахункової палати України, не пов’язаного з триманням під вартою. Зокрема, через високий ризик його втечі до тимчасово окупованої території (м. Донецьк), де підозрюваний та члени родини мають об’єкти житлової нерухомості", – заявили в Бюро.

Також в НАБУ наголосили на необхідності дотримання всіх процедурних норм, у тому числі й в частині оприлюднення інформації до фактичного повідомлення про підозру. Нехтування цими правилами, згідно з повідомленням, може зашкодити розслідуванню.

У відомстві також назвали ім'я чиновника Рахункової палати, в інтересах якої Магута порушив закон, допомігши приватизувати квартиру. Мова йде про головного контролера – директора департаменту з питань АПК Рахункової палати Марію Шулежко.

За даними НАБУ, Магута підписав низку документів, "результатом яких стало протиправне відчуження двокімнатної службової квартири у приватну власність родича Марії Шулежко".

В Бюро додали, що в грудні 2013 року Рахункова палата придбала квартиру вартістю 1,391 млн грн, яку в березні 2014 року як службове житло надала Шулежко.

"Зазначимо, що на відміну від інших працівників, ця особа службового житла не потребувала", – додали в НАБУ.

У повідомленні йдеться, що в серпні 2014 року ця квартира на підставі листа Магути була виключена з числа службових, а в лютому 2015 року приватизована родичем Шулежко і за кілька днів після того подарована їй.

Як відомо, раніше прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що Луценко підписав підозру Магуті. Пізніше силовики вручили її чиновнику.

Йому загрожує 3 – 6 років в'язниці.

Українська правда