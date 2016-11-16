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У НАБУ опасаются, что председатель Счетной палаты сбежит в Донецк

Среда, 16 ноября 2016, 14:53

Национальное антикоррупционное бюро считает, что председателя Счетной палаты Романа Магуту следует взять под стражу, поскольку он может сбежать в оккупированный Донецк.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"НАБУ не может согласиться с позицию органов прокуратуры, освещенной в СМИ, об избрании меры пресечения председателю Счетной палаты Украины, не связанной с содержанием под стражей. В частности, за высокий риск его бегства на временно оккупированную территорию (г. Донецк), где подозреваемый и члены семьи имеют объекты жилой недвижимости", – заявили в Бюро.

Также в НАБУ подчеркнули необходимость соблюдения всех процедурных норм, в том числе и в части обнародования информации до фактического уведомления о подозрении. Пренебрежение этими правилами, согласно сообщению, может навредить расследованию.

В ведомстве также назвали имя чиновника Счетной палаты, в интересах которой Магута нарушил закон, помогая приватизировать квартиру. Речь идет о главном контролере – директоре департамента по вопросам АПК Счетной палаты Марии Шулежко.

По данным НАБУ, Магута подписал ряд документов, "результатом которых стало противоправное отчуждение двухкомнатной служебной квартиры в частную собственность родственника Марии Шулежко".

В Бюро добавили, что в декабре 2013 года Счетная палата приобрела квартиру стоимостью 1,391 млн грн, которую в марте 2014 года как служебное жилье предоставила Шулежко.

"Отметим, что в отличие от других работников, это лицо в служебном жилье не нуждалось", – добавили в НАБУ.

В сообщении говорится, что в августе 2014 года эта квартира на основании письма Магуты была исключена из числа служебных, а в феврале 2015 года приватизирована родственником Шулежко и через несколько дней после того подарена ей.

Как известно, ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что Луценко подписал подозрение Магуте. Позже силовики вручили ее чиновнику.

Ему грозит 3 – 6 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Счетная палатаНАБУкоррупция
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