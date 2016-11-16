З 1 січня електронних декларацій в реєстрі стане більше

Починаючи з 1 січня 2017 року розшириться коло суб’єктів е-декларування.

Про це у середу повідомляє Нацагентство з питань запобігання корупції.

"Друга хвиля охопить більше коло суб’єктів електронного декларування", - повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Відповідно до Закону, під другу хвилю е-декларування потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, тобто всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них посадові особи, юридичні особи публічного права.

НАЗК

Зокрема до таких відносяться: начальники планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідуючі складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступники, тощо.

Українська правда