З 1 січня електронних декларацій в реєстрі стане більше

00
0
Середа, 16 листопада 2016, 18:40

Починаючи з 1 січня 2017 року розшириться коло суб’єктів е-декларування.

Про це у середу повідомляє Нацагентство з питань запобігання корупції.

"Друга хвиля охопить більше коло суб’єктів електронного декларування", -  повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Відповідно до Закону, під другу хвилю е-декларування потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, тобто всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них посадові особи, юридичні особи публічного права.

 
НАЗК

Зокрема до таких відносяться: начальники планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідуючі складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступники, тощо. 

Українська правда

Теми: НАЗК декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАЗК направило до суду перший протокол проти голови партії 14 листопада 2016, 09:50
У НАЗК не знають, як перевіряти готівку чиновників з е-декларацій 12 листопада 2016, 15:28
У НАЗК вирішили, як перевірятимуть спосіб життя і декларації чиновників 11 листопада 2016, 21:29
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко схвалив відшкодування вкладникам "Михайлівського"
Український файлообмінник EX.UA закривається
"Атлантична рада" підготувала посібник "Троянські коні Кремля" в ЄС
Луценко: статтю Новинському можуть посилити
Усі новини
Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту

iGov, stopfake та котики

5 українців увійшли до списку інноваційних лідерів Центральної та Східної Європи