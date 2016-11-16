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С 1 января электронных деклараций в реестре станет больше

Среда, 16 ноября 2016, 17:40

Начиная с 1 января 2017 расширится круг субъектов е-декларирования.

Об этом в среду сообщает Нацагентство по предупреждению коррупции.

"Вторая волна охватит больший круг субъектов электронного декларирования", - сообщил заместитель председателя Назка Руслан Радецкий.

Согласно Закону, под вторую волну е-декларирования попадут, лица, уже заполняли электронной декларации за 2015 год, то есть все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним должностные лица, юридические лица публичного права.

 

В частности к таким относятся: начальники планово-хозяйственных, снабженческих, финансовых отделов и служб, заведующие складами, магазинами, мастерскими, ателье, их заместители, и тому подобное.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларации
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