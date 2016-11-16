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Луценко: В этом году еще будут представления о снятии неприкосновенности с депутатов

Среда, 16 ноября 2016, 18:22

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к концу года регламентный комитет получит еще два представления о снятии неприкосновенности с депутатов.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета Верховной Рады касательно разрешения на привлечение депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского к ответственности.

"До конца года есть шансы, что мы сделаем представление еще по двум депутатам. Их политическая позиция не важна. Когда приду сюда, то узнаете (из какых они фракций - УП) ", - сказал Луценко.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП

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Темы: ЛуценкоВерховная Рада
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