СБУ: Українець вивозив до Росії стародрук "Апостол"

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Середа, 16 листопада 2016, 19:22

Служба безпеки України попередили вивезення до Росії стародруку "Апостол".

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.

Вказується, що правоохоронці затримали кур’єра на пункті перетину кордону "Плетенівка" на Харківщині.

"Громадянин України у мікроавтобусі з російськими номерами намагався приховано переправити до РФ стародавнє видання. Співробітники спецслужби встановили, що чоловік за гроші погодився доставити раритетну книжку замовникам з міста Шебекіно у Білгородській області Росії", - сказано у повідомленні.

 
 

За попереднім висновком експерта книжка може бути кириличним стародруком шістнадцятого - початку сімнадцятого сторіччя, під назвою "Апостол", який належить до історичних та культурно-наукових цінностей.

Українська правда 

Теми: Росія кримінал кордон
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