Посли країн G7 вважають, що Порошенко і Кабмін стабілізували економіку

Посли країн "Великої сімки" вважають, що результати діяльності президента Петра Порошенка і Кабінету Міністрів в стабілізації економіки і реалізації реформ є значними.

Про це йдеться в заяві послів, передають Українські Новини.

"Напередодні третьої річниці Революції гідності ми привітали Президента і український народ зі значними успіхами, які він і його уряд, працюючи з громадянським суспільством, досягли в стабілізації економіки і реалізації реформ", - сказано в ньому.

Відзначається, що в середу посли провели зустріч з Порошенком.

Вони закликали Верховну Раду і всіх політичних лідерів підтримувати прогрес України в досягненні більшої стабільності і демократії, до яких прагнуть усі українці.

У "Велику сімку" входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.