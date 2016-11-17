Посли країн G7 вважають, що Порошенко і Кабмін стабілізували економіку
Посли країн "Великої сімки" вважають, що результати діяльності президента Петра Порошенка і Кабінету Міністрів в стабілізації економіки і реалізації реформ є значними.
Про це йдеться в заяві послів, передають Українські Новини.
"Напередодні третьої річниці Революції гідності ми привітали Президента і український народ зі значними успіхами, які він і його уряд, працюючи з громадянським суспільством, досягли в стабілізації економіки і реалізації реформ", - сказано в ньому.
Відзначається, що в середу посли провели зустріч з Порошенком.
Вони закликали Верховну Раду і всіх політичних лідерів підтримувати прогрес України в досягненні більшої стабільності і демократії, до яких прагнуть усі українці.
У "Велику сімку" входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.
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