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Послы стран G7 считают, что Порошенко и Кабмин стабилизировали экономику

Четверг, 17 ноября 2016, 05:11

Послы стран "Большой семерки" считают, что результаты деятельности президента Петра Порошенко и Кабинета Министров в стабилизации экономики и реализации реформ являются значительными.

Об этом говорится в заявлении послов, передают Українські Новини.

"Накануне третьей годовщины Революции достоинства мы поздравили Президента и украинский народ со значительными успехами, которые он и его правительство, работая с гражданским обществом, достигли в стабилизации экономики и реализации реформ", - сказано в нем.

Отмечается, что в среду послы провели встречу с Порошенко.

Они призывали Верховную Раду и всех политических лидеров поддерживать прогресс Украины в достижении большей стабильности и демократии, к которым стремятся все украинцы.

В "Большую семерку" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Темы: Порошенко
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