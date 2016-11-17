Трамп передумав їхати до Путіна до інавгурації - РосЗМІ

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Четвер, 17 листопада 2016, 09:21

Радники Дональда Трампа переконали його не здійснювати візит в Москву до інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Про це пишуть Известия з посиланням на високопоставлене джерело в Республіканській партії.

Обраний президентом США Дональд Трамп збирається здійснити візит до Москви вже після інавгурації. "Після деяких нарад усередині команди було прийнято рішення почекати з візитом. Він буде готуватися вже після вступу на посаду президента Трампа", - зазначило джерело.

Командою Трампа було прийнято рішення почекати з візитом, оскільки це може бути розцінено як підрив політики нинішньої адміністрації. Таку думку "Известиям" висловив видавець американського журналу The National Interest Дмитро Саймс.

Як відомо, напередодні відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним.

Теми: Трамп Путін
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IP: 82.193.115.---rudzzzik17.11.2016 09:45
Да..Трамп - это голова! Путин -голоооова!, Обама -гоооооолоооова!, Но шея которая крутит головой Трампа все-таки посоветовала ему правильно. Это что, на поклон к царю всея Руси???!!!
Клоун бл-ь
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