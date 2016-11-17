Трамп передумал ехать к Путину до инаугурации – РосСМИ

Советники Дональда Трампа переубедили его совершать визит в Москву до инаугурации. Она состоится 20 января.

Об этом пишут Известия со ссылкой на высокопоставленный источник в Республиканской партии.

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп собирается совершить визит в Москву уже после инаугурации.

"После некоторых совещаний внутри команды было принято решение повременить с визитом. Он будет готовиться уже после вступления в должность президента Трампа", — отметил источник.

Командой Трампа было принято решение подождать с визитом, так как это может быть расценено как подрыв политики нынешней администрации. Такое мнение "Известиям" высказал издатель американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

Как известно, накануне состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным.