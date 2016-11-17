Львівського чиновника, підозрюваного у справі звалища, взяли на хабарі – ЗМІ

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Четвер, 17 листопада 2016, 11:14

У четвер співробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 90 тис. грн.

Про це повідомляє львівський сайт "Варіанти" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, загалом Голець вимагав 800 тис. грн.

У свою чергу сайт zaxid.net повідомляє, що кабінет першого заступника мера Львова Віктора Пушкарьова обшукують представники СБУ.

Причини обшуку наразі невідомі, представники СБУ відмовляються спілкуватись з журналістами, до кабінету, де перебуває Пушкарьов, нікого не допускають.

Як відомо, наприкінці жовтня прокуратура Львівської області оголосила Гольцю про підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди.

Втім, як зазначав на початку листопада прокурор Львівщини Юрій Квятківський, Гольця так і не відсторонили від роботи. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Кілька днів тому силовики проводили обшуки в Львівській міськраді, у тому числі – в кабінеті мера Львова Андрія Садового. Ці обшуки обурили мера, який заявив про підрив інвестиційного клімату в місті.

У відповідь генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Садового у продажі 23 га землі за значно заниженою ціною в обхід рішення міськради.

Українська правда

Теми: Львів хабар
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