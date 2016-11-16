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Луценко звинувачує Садового у продажі 23 га землі задешево

Середа, 16 листопада 2016, 00:29
Луценко звинувачує Садового у продажі 23 га землі задешево
dt.ua

У Львівській міськраді ГПУ вилучила документи, з яких видно, що за рішенням мера Львова Андрія Садового було продано земельну ділянку за заниженою ціною.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у facebook.

"З вилучених докуметов видно, що у вересні 2015 року Львівською міською радою одному з суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої становила 140 млн грн. Вже через 3 місяці (в грудні того ж року) землю під особистий розпис голови міськради продали за ціною 52 млн грн, що на 88 млн грн менше її оцінки", - написав Луценко.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що обшуки на кшталт тих, що відбулися у міськраді у вівторок є однією з причин, чому в Україну не приходять інвестори.

На аргументи Садового Луценко відповів, що для того щоб залучити інвестора і законно заохотити його меншою ціною на землю, треба було винести на розгляд міськради пропозицію знизити ціну.

"Бо саме міськрада, а не Садовий може змінити своє ж рішення від 25 грудня 2014 р про базову середню ціну метра квадратного землі у місті величиною 423 грн.", - написав він.

Раніше у ГПУ пояснили, що обшуки відбулися через те, що службовців Львівської міської ради підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураЛьвівСадовийземля
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