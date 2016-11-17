Свого мало: Росія шукає газ в українській акваторії Азовського моря

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Четвер, 17 листопада 2016, 15:18

Росія всупереч нормам міжнародного морського права досліджує шельф в анексованій акваторії Азовського моря.

Про це в середу під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян, передає УНІАН.

"РФ продовжує порушувати норми міжнародного морського права і здійснювати незаконну господарську діяльність в анексованих у нашої держави акваторіях Азовського і Чорного морів", - заявив він.

"Так, в період з жовтня-листопада в акваторії Азовського моря в районі Арабатської затоки відзначено проведення науково-дослідним водолазним судном "Дельфін", що належить підприємству самопроголошеної влади Криму "Чорноморнафтогаз", геологорозвідувальних робіт, а саме - дослідження морського дна і відбір проб ґрунту, метою цих заходів російської сторони є вивчення шельфу в цьому районі на предмет перспективи видобутку корисних копалин", - додав Слободян.

Раніше повідомлялося, що міністерство юстиції і міністерство внутрішніх справ України готують позов проти Російської Федерації за незаконний видобуток копалин в українських територіальних водах.

Як відомо, російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу.

Крім того про незаконну установку бурових платформ в українських водах прикордонники повідомляли вже неодноразово.

Теми: газ Росія
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