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Україна подає в суд на РФ за незаконний видобуток копалин в Чорному морі

Четвер, 10 листопада 2016, 13:19

Міністерство юстиції та міністерство внутрішніх справ готують позов проти Російської Федерації за незаконний видобуток копалин в українських територіальних водах.

Про це в середу на прес-конференції заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Досить гучний випадок з українським катером, який був провокативно атакований російськими літаками – це один з дуже яскравих прикладів, чим саме займається наше міністерство. Мета цієї акції отримання фактів", – зазначив він.

"Подобається це комусь чи ні, але слова, на кшталт: "всім відомо", "всі знають" – таких аргументів не існує. Аби довести факт незаконного видобутку українських копалин, які знаходяться в територіальних водах України саме була влаштована ця подорож", – зауважив Тука.

"Отримавши ці докази зараз Мін'юст та МВС готує позов проти держави РФ. Сума там буде з дев'ятьма нулями", – додав він.

Як відомо, російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу.

Крім того про незаконну установку бурових платформ в українських водах прикордонники повідомляли вже неодноразово.

Роман Кравець, УП

Теми: Мін'юстМВСРосія
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