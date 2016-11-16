Новинський поки з недоторканністю: засідання перенесли

Регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у середу.

Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

"Вони не хочуть приймати рішення по суті так само, як це було у справі Клюєва, і придумують причини, як перекласти цю проблему на інший орган, щоб самому не приймати рішення", - сказав він.

"Я їх питаю – так чи ні. Вони кажуть, дайте нам ще матеріали, точно знаючи, що закон забороняє нам давати їм ці матеріали. Вони бояться казати так, вони бояться казати ні, поки не зроблять так, щоб спихнути цю проблему на мене, підштовхуючи мене, або ти порушуєш КПК, або не отримаєш відповіді", - сказав Луценко.

Фото: Роман Романюк

Як відомо, Новинський підозрюється у тиску на покійного митрополита УПЦ МП Володимира в інтересах екс-президента Віктора Януковича. Також його підозрюють в незаконному обмеженні свободи митрополита Олександра Драбинка, який був помічником Володимира.

Під час цього засідання регламентного комітету Новинський попросив допитати Януковича у цій справі.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда