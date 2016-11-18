ОБСЄ нарахувала 30 тисяч осіб, які перетнули кордон з РФ на Донбасі

Тільки на двох пунктах пропуску на кордоні між Україною і Росією ОБСЄ налічила понад 30 тисяч осіб в одностроях військового зразка, які перетинали цей кордон.

Про це заявив представник США в Організації з безпеки і співпраці в Європі Данієл Бер, пише Радіо Свобода

Виступаючи з приводу роботи Спостережної місії ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" (Ростовська область Росії), він закликав подумати, що коїться на інших пунктах пропуску на непідконтрольній Києву частині українсько-російського кордону, де спостерігачів ОБСЄ немає.

Посол США в ОБСЄ наголосив, що ця місія, незважаючи на всі перешкоди, які їй чинить Росія, обмежуючи її мандат і обсяг діяльності, все-таки змогла задокументувати дестабілізуючу і деструктивну діяльність Росії на сході України.

Зокрема, сказав він, Росія вже три місяці взагалі не відповідає на запит ОБСЄ з проханням дозволити спостерігачам виходити поза межі цих пунктів пропуску і обходити їхній периметр іззовні.

Обмеження, які накладає Росія на діяльність спостерігачів, зокрема, перешкоджають саме виявленню осіб у військових одностроях, коли ті перетинають кордон у транспортних засобах або коли погана погода, наголосив Бер.

"Ми всі знаємо, що коли Росія намагається видати цих людей за цивільних, це очевидна спроба приховати правду: вони їдуть до України, щоб воювати", – сказав посол.

За його словами, є дані, що такі особи отримують зброю, коли прибувають на утримувані сепаратистами території в Україні.

Він додав, що місія також у принаймні 27 випадках повідомляла про повернення до Росії катафалків із позначкою "вантаж 200", що є позначенням для загиблих військових.

"Це сором, це пляма на сумлінні Кремля через те, що він не тільки відправляє російських синів гинути в беззмістовній війні, влаштованій без необхідності, а й ганьбить їхню пам’ять тим, що заперечує принесення їх у жертву", – сказав Бер.