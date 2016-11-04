ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в умовах обмеженого доступу до зони конфлікту на Донбасі за 2,5 роки офіційно нарахувала понад два десятки машин, позначених написом "вантаж 200", які вивозили зі сходу України загиблих росіян.

Про це заявив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ представник США при Організації посол Даніель Байєр, передає Укрінформ.

"27 жовтня Спостережна місія ОБСЄ в Гуково і Донецьку зафіксувала, як ще один автомобіль для перевезення загиблих, позначений кодом "200" - для втрат російських військових, - перетинав межу між Росією і територію, утримуваною сепаратистами. І це лише останній з понад двадцяти таких транспортних засобів, зафіксованих за два з половиною роки – лише з тих, що були помічені", - заявив представник США.

У цьому зв'язку він нагадав, що Кремль продовжує заперечувати власну безпосередню участь у конфлікті на сході України.

"Попри те, що Росія у себе вдома визначає злочином дискусії про свої військові втрати в Україні, це не скасовує того факту, що сини Росії продовжують гинути в конфлікті, в якому їхній уряд продовжує заперечувати втрати та свою центральну роль", - наголосив американський дипломат.

При цьому представник США закликав РФ "припинити насильство та повною мірою виконувати домовленість про відведення військ".