Трамп запропонує пост держсекретаря США Мітту Ромні
Обраний президентом США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього губернатора Массачусетсу і учасника президентських перегонів 2012 року Мітта Ромні на пост держсекретаря.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За відомостями неназваних джерел NBC News, в найближчу неділю Ромні зустрінеться з Трампом і обговорить цю пропозицію.
Як повідомлялося, раніше в ході передвиборної кампанії, Ромні, серед багатьох інших політиків-республіканців, відмовився підтримати Трампа на виборах президента США.
Відразу після обрання Трампа в американській пресі стали з'являтися припущення про те, хто може стати держсекретарем в його адміністрації.
Серед претендентів колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, а також колишній спікер Конгресу Ньют Гінгріч.
Також повідомлялося, що одним з провідних претендентів на пост Державного секретаря США в уряді Дональда Трампа є колишній посол США в ООН Джон Болтон, який виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.
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