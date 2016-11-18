НАБУ завело кримінальні справи на двох депутатів Ради

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:00

Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у п'ятницю.

Вказується, що ще одне провадження відкрите відносно представника судової гілки влади.

Провадження відкриті на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.

Вказується, що досудове розслідування триває.

Водночас повідомляється, що ці три провадження "відкриті за результатами розгляду звернень народних депутатів та відповідних інформаційно-аналітичних перевірок, проведених із залученням Управління аналітики та обробки інформації НАБУ".

Як відомо, раніше директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликали порушити кримінальні провадження щодо п’яти народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Українська правда

Теми: НАБУ Верховна Рада декларація
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Коментарі — 2
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IP: 185.93.182.---Іван Зеленко18.11.2016 14:50
Люди уже устали слышать от НАБУ о том, как они уже всех коррупционеров пересажали. Сколько громких дел закрыло НАБУ? разве что замазали квартиру Лещенка, вот на самом деле в чем их работа заключается. НАБУ - дорогие пиарщики.
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IP: 178.62.238.---petrius18.11.2016 14:42
Главное не забывать - если бороться к коррупционерами, а не с самой коррупцией, то борьба будет бесконечной и бессмысленной. Важно устранить причины порождающие коррупцию. Хотя, то, что берутся наконец-то за депутатов и высших чиновников - долгожданная и правильная мера. Коррупционер - самый страшный враг любого государства.
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