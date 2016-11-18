НАБУ завело кримінальні справи на двох депутатів Ради

Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у п'ятницю.

Вказується, що ще одне провадження відкрите відносно представника судової гілки влади.

Провадження відкриті на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.

Вказується, що досудове розслідування триває.

Водночас повідомляється, що ці три провадження "відкриті за результатами розгляду звернень народних депутатів та відповідних інформаційно-аналітичних перевірок, проведених із залученням Управління аналітики та обробки інформації НАБУ".

Як відомо, раніше директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликали порушити кримінальні провадження щодо п’яти народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Українська правда