Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ завело кримінальні справи на двох депутатів Ради

П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:00

Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у п'ятницю.

Вказується, що ще одне провадження відкрите відносно представника судової гілки влади.

Провадження відкриті на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях.

Вказується, що досудове розслідування триває.

Водночас повідомляється, що ці три провадження "відкриті за результатами розгляду звернень народних депутатів та відповідних інформаційно-аналітичних перевірок, проведених із залученням Управління аналітики та обробки інформації НАБУ".

Як відомо, раніше директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликали порушити кримінальні провадження щодо п’яти народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Українська правда

Теми: НАБУВерховна Рададекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прорвалися "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
Усі новини...
Реклама: