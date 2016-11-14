Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ просять перевірити статки Гриніва, Ляшка й Добкіних

Понеділок, 14 листопада 2016, 15:57

Директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликають порушити кримінальні провадження щодо п’ятьох народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Відповідне звернення подав депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, повідомляє його партія.

"Олег Ляшко – один із них. Він прийшов у парламент бідною людиною і став доларовим мільйонером", – заявив Соболєв.

"Ігор Гринів – це голова президентської фракції, який майже все життя пробув у політиці і заробив чудову власність, починаючи з дуже коштовної колекції дорогих ікон і книг", – додав він.

"Два брати Добкіни, які представляють "Опозиційний блок", мають одну спільну рису. Вони справді володіють великою кількістю майна і мають мало підстав його пояснити", – сказав Соболєв.

Антон Яценко, який за документами все життя провів на державній службі і так само став дуже успішним мультимільйонером", – продовжив він.

Водночас, на думку нардепа, бійки між депутатами під час погоджувальної ради – це не більше, аніж вистави, покликані відволікти увагу громадськості.

"Я вважаю, що коли Антикорупційне бюро почне розслідувати ці кримінальні провадження, притягати до відповідальності людей, які боролись за інтереси бідних і стали багатими, це буде дуже класне зривання всіх планів Путіна", – сказав Соболєв.

"Як тільки парламент ухвалить цього тижня закон про право Антикорупційного бюро без контролю СБУ, за рішенням суду проводити прослуховування корупціонерів, це також буде зривання планів Путіна", – вважає він.

"І коли парламент ухвалить закон про викривачів, який дозволить кожній людині чи журналісту викривати корупцію і отримувати за це винагороду з державного бюджету, – це теж буде зриванням планів Путіна", – додав Єгор Соболєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНАБУГринівЛяшко ОлегДобкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
Усі новини...
Реклама: