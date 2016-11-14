НАБУ просять перевірити статки Гриніва, Ляшка й Добкіних

Директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликають порушити кримінальні провадження щодо п’ятьох народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Відповідне звернення подав депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, повідомляє його партія.

"Олег Ляшко – один із них. Він прийшов у парламент бідною людиною і став доларовим мільйонером", – заявив Соболєв.

"Ігор Гринів – це голова президентської фракції, який майже все життя пробув у політиці і заробив чудову власність, починаючи з дуже коштовної колекції дорогих ікон і книг", – додав він.

"Два брати Добкіни, які представляють "Опозиційний блок", мають одну спільну рису. Вони справді володіють великою кількістю майна і мають мало підстав його пояснити", – сказав Соболєв.

"І Антон Яценко, який за документами все життя провів на державній службі і так само став дуже успішним мультимільйонером", – продовжив він.

Водночас, на думку нардепа, бійки між депутатами під час погоджувальної ради – це не більше, аніж вистави, покликані відволікти увагу громадськості.

"Я вважаю, що коли Антикорупційне бюро почне розслідувати ці кримінальні провадження, притягати до відповідальності людей, які боролись за інтереси бідних і стали багатими, це буде дуже класне зривання всіх планів Путіна", – сказав Соболєв.

"Як тільки парламент ухвалить цього тижня закон про право Антикорупційного бюро без контролю СБУ, за рішенням суду проводити прослуховування корупціонерів, це також буде зривання планів Путіна", – вважає він.

"І коли парламент ухвалить закон про викривачів, який дозволить кожній людині чи журналісту викривати корупцію і отримувати за це винагороду з державного бюджету, – це теж буде зриванням планів Путіна", – додав Єгор Соболєв.