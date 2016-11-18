Борт делегації Путіна летів над Швейцарією в супроводі винищувачів

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 21:46

Винищувачі ВПС Швейцарії зустріли російський літак, на борту якого перебувала делегація президента РФ Володимира Путіна, особи, що їх супроводжують, та журналісти, які прямували в перуанську столицю Ліма на саміт АТЕС.

Як повідомляє ТАСС, два винищувачі з'явилися, коли літак спеціального льотного загону "Росія" з'явився в небі над Швейцарією, і супроводили його до кордону з Францією.

Жодних інцидентів під час прольоту російського лайнера в зоні відповідальності швейцарських ВПС зафіксовано не було, але поява винищувачів в безпосередній близькості від нього викликала пожвавлення на борту.

Літак спеціального льотного загону "Росія" вилетів в п'ятницю, 18 листопада, після полудня з Москви до Лісабона, де була проведена дозаправка, після чого він взяв курс на Ліму.

Самого президента РФ Володимира Путіна на борту не було, він прибуде в столицю Перу іншим літаком в суботу вранці з Сочі.

Як пояснив журналістам командир повітряного судна, "практика супроводу спеціальних рейсів в повітряному просторі Швейцарії існує давно і не є унікальною".

"На цьому маршруті нас регулярно супроводжують літаки ВПС цієї країни", - пояснив він.

В екіпажі Іл-96 підкреслили, що і в цьому випадку всі дії між російськими та швейцарськими льотчиками були заздалегідь узгоджені.

Жодної загрози з боку винищувачів, незважаючи на їх граничне наближення до Іл-96, не було, а командиру не довелося змінювати курс або ешелон польоту.

Теми: Росія Швейцарія
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