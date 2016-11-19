Правозахисники назвали четвертого "диверсанта", затриманого влітку в Криму

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Субота, 19 листопада 2016, 01:27

За даними Кримської правозахисної групи, в справі "українських диверсантів", затриманих у серпні в Криму, є четвертий фігурант.

Про це йдеться на сайті організації.

Імовірно, це харків'янин Володимир Присич.

В даний час доля Присича точно невідома. Можливо, він знаходиться в СІЗО Сімферополя, або в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела в ФСБ РФ заявляли про дев'ять затриманих в Криму "диверсантів".

У програмі телеканалу "Росія-1" чоловік, якого представляють як далекобійника з Харкова Володимира Присича, розповідає, що нібито він був завербований української розвідкою в січні цього року, їздив по Криму і збирав дані про російську військову техніку, що знаходиться там.

Кримська правозахисна група вважає, що Присич міг давати свідчення під тортурами або фізичним і психологічним тиском з порушенням його права на захист.

Як відомо, 10 серпня російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив владу України в тому, що вона "переходить до терору". 

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Пізніше було назване ім'я ще одного затриманого - Андрія Захтія. Ім'я третього затриманого - Редван Сулейманов.

Теми: кримінал анексія провокації
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