Прикордонники знайшли в авто в КПВВ на Донбасі 7 кг грошей

00
0
Субота, 19 листопада 2016, 03:31

У пункті пропуску "Гнутове" в Донецькій області прикордонники виявили в багажнику авто два пакети з грошима.

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян на сторінці в Facebook.

Автомобілем "Ауді", який збирався в'їхати на тимчасово непідконтрольну Україні територію, керувавав громадянин України.

"В результаті, спільно з представниками ДФС, у багажнику автівки прикордонники виявили 2 пакети, заповнені купюрами номіналом по 200 грн та комплектуючі до компютерної техніки. Наразі гроші лише зважили і розпочався підрахунок. Загалом у пакетах було 7 кг гривень. Точна сума буде всановлена пізніше", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики у п’ятницю стріляли переважно із забороненого озброєння 18 листопада 2016, 18:43
У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу 18 листопада 2016, 12:46
Бойовики облаштували позиції на території ЗСУ під Попасною – СБУ 18 листопада 2016, 11:22
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В АП отримали виклик Порошенка на допит у справі Євромайдану
Суд не обрав запобіжного заходу "беркутівцю", який стріляв у мітингувальників
Главу Рахункової палати відправили під домашній арешт
Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану
Усі новини
Афіша на 18-20 листопада

Відкриття клубу Casino, Graffiti meetup, багато концертів...

Мапа

Україна опинилася серед найнебезпечніших місць для туризму 2017 року