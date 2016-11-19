Прикордонники знайшли в авто в КПВВ на Донбасі 7 кг грошей

У пункті пропуску "Гнутове" в Донецькій області прикордонники виявили в багажнику авто два пакети з грошима.

Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян на сторінці в Facebook.

Автомобілем "Ауді", який збирався в'їхати на тимчасово непідконтрольну Україні територію, керувавав громадянин України.

"В результаті, спільно з представниками ДФС, у багажнику автівки прикордонники виявили 2 пакети, заповнені купюрами номіналом по 200 грн та комплектуючі до компютерної техніки. Наразі гроші лише зважили і розпочався підрахунок. Загалом у пакетах було 7 кг гривень. Точна сума буде всановлена пізніше", - йдеться в повідомленні.