Пограничники нашли в авто в КПВВ на Донбассе 7 кг денег

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Суббота, 19 ноября 2016, 03:31

В пункте пропуска "Гнутово" в Донецкой области пограничники обнаружили в багажнике авто два пакета с деньгами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на странице в Facebook.

Автомобилем "Ауди", который собирался въехать на временно неподконтрольную Украине территорию, управлял гражданин Украины.

"В результате, совместно с представителями ДФС, в багажнике автомобиля пограничники обнаружили 2 пакета, заполненные купюрами номиналом по 200 грн и комплектующие к компьютерной технике. Сейчас деньги только взвесили и начался подсчет. Всего в пакетах было 7 кг гривен. Точная сумма будет установлена позже", - говорится в сообщении.

Темы: АТО
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