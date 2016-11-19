Літак з пулом кремлівських журналістів до Перу не долетів: застряг у Лісабоні

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Субота, 19 листопада 2016, 13:58

Літак, який мав доставити російську делегацію і журналістів кремлівського пулу на саміт АТЕС у Перу, сів у Лісабоні (Португалія) через проблеми з двигуном.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кореспондент "Коммерсанта" Андрій Колесников, який також є учасником пулу. 

"Не везучий [у нас] літак до Ліми! У Іл-96 з делегацією і журналістами тепер відмовив запуск двигуна. Деталь мають підвезти з Москви до 18-ї години по мск. А ми вже просиділи в літаку чотири години і в місто не потрапити: у половини шенгенська віза в іншому паспорті", - зазначив він.

Вдень 19 листопада офіційний представник управління справами президента Росії Олена Крилова повідомила, що літак із запчастинами для кремлівського спецборта, який зламався дороою до Ліми,  вже вилетів з Москви до Лісабона.

"Об 11.30 мск суботи з Москви до Лісабона вилетів резервний борт із запчастинами для заміни блоку запалювання літака Іл-96 спеціального льотного загону "Росія",  який вийшов з ладу", - повідомила вона, пише Інтерфакс.

За словами Крилової, питаннями харчування та розміщення журналістів і членів делегації, які застрягли в Лісабоні, займається авіакомпанія "Аерофлот".

Резервний борт доставить їх до Ліми після того, як вивантажить у Лісабоні запчастини для Іл-96, який зламався. 

У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова у своєму Facebook оприлюднила повідомлення посольства РФ у Швейцарії щодо інциденту напередодні під час прольоту російського літака над Швейцарією.

"Висловили здивування та попросили роз'яснень у швейцарської сторони в зв'язку з інцидентом з російським урядовим бортом в небі над Кофедераціею", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, літак з російською делегацією під час перельоту над Швейцарією супроводжували швейцарські винищувачі.

Президент РФ Володимир Путін прибуде на саміт у Перу іншим літаком - він прилетить до Ліми з Сочі, повідомляють росЗМІ.

Українська правда

Теми: Росія ЗМІ
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