Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет с пулом кремлевских журналистов в Перу не долетел: застрял в Лиссабоне

Суббота, 19 ноября 2016, 12:58

Самолет, который должен был доставить российскую делегацию и журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в Перу, сел в Лиссабоне (Португалия) из-за проблем с двигателем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, который также является участником пула.

"Не везучий [у нас] самолет в Лиму! У Ил-96 с делегацией и журналистами теперь отказал запуск двигателя. Деталь должны подвезти из Москвы до 18:00 по мск. А мы уже просидели в самолете 4 часа и в город не попасть: у половины шенгенская виза в другом паспорте", - отметил он.

Днем 19 ноября официальный представитель управления делами президента России Елена Крылова сообщила, что самолет с запчастями для кремлевского спецбортом, который сломался Дорой в Лиму, уже вылетел из Москвы в Лиссабон.

"В 11.30 мск субботы из Москвы в Лиссабон вылетел резервный борт с запчастями для замены блока зажигания самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", который вышел из строя", - сообщила она, пишет Интерфакс.

По словам Крыловой, вопросами питания и размещения журналистов и членов делегации, застрявших в Лиссабоне, занимается авиакомпания "Аэрофлот".

Резервный борт доставит их в Лиму после того, как выгрузит в Лиссабоне запчасти для Ил-96, который сломался.

Позже Колесников сообщил в Facebook, что журналисты и члены российской делегации вылетели из Лиссабона в Лиму (Перу).

"Минут через 15 мы взлетим починенным бортом (не все выдержали испытание, ряды наши поредели) курсом на Лиму (зачем, никому уже давно не понятно, но мы летим)", - написал Колесников.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook обнародовала сообщение посольства РФ в Швейцарии относительно инцидента накануне во время пролета российского самолета над Швейцарией.

"Выразили удивление и попросили разъяснений в швейцарской стороны в связи с инцидентом с российским правительственным бортом в небе над Кофедерацией", - говорится в сообщении.

Как известно, накануне самолет с российской делегацией во время перелета над Швейцарией сопровождали швейцарские истребители.

Президент РФ Владимир Путин следует на саммит в Перу другим самолетом, он прибудет в Лиму из Сочи, сообщают росСМИ.

Украинская правда

Темы: РосcияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Росcия
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Песков заявил, что удары по Одессе − месть за Крымский мост
РФ пригрозила "рисками" в случае действия "зерновой сделки" без ее участия
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: