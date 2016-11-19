Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю

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Субота, 19 листопада 2016, 22:46

Україна не торгуватиме територіальною цілісністю заради будь-якого роду нейтралітету.  

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у ході міжнародного форуму з питань безпеки HISF-2016, який проходить 18-20 листопада у Галіфаксі (Канада). 

У ході панельної дискусії "NATO: Necessary", участь у якій взяли також заступник Генсека НАТО  Роуз Геттемюллер, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович та сенатор США Джин Шахін, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що реакція Заходу на незаконну анексію Криму Росією була занадто слабкою та "вартість" відмови США від України буде величезною, перш за все -  для Заходу.

За її словами, розрив з Україною  в угоду РФ підірве довіру міжнародної спільноти до гарантій безпеки, а захист суверенітету України "має важливе значення для захисту глобального нерозповсюдження (ядерної зброї)". 

На питання, чи в Україні дійсно очікують, що президент РФ Володимир Путін спробує посилити свої позиції в Україні попри досягнуті домовленості про перемир'я ще до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Ми напоготові будь-якої миті". 

Українська правда 

Теми: НАТО Донбас Росія
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Коментарі — 3
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:56
Spirito:
Міфу про "європейські цінності" і "цивілізований світ"
прийшов кінець.
Ой не кажіть... Базові інтереси "цивілізованого світу" нікуди не ділися і не змінилися. Вони є сталі принаймні останні 70 років. І всі ці роки політика спочатку СРСР, а потім РФ була антагоністична цим інтересам. Досить часто Захід і "московія" навіть безпосередньо стріляли один в одного (Корея, В'єтнам, Близький Схід, Африка, Афганістан -- і наявність ядерної зброї у сторін цьому не заважала).
Хіба що Путін змінить свою політику на 180 градусів, перестане уявляти себе надпотугою всесвітнього масштабу і висовуватися за межі свого кордону.
Адже і на детант Захід погодився лише вигравши холодну війну і примусивши росіян забратися зі Східної Європи, Афганістану, Африки.
І Трампа з його амбітним психотипом. напевно аж ніяк не влаштовуватиме перспектива увійти в історію США як ще більш слабкий президнент, ніж Обама.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:42
Дуже хочеться вірити і сподіватися, що Климпуш-Цинцадзе висловила загальну позицію всієї владної еліти України і жодних сепаратних договорняків не буде.
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IP: 93.74.43.---Spirito19.11.2016 23:25
Міфу про "європейські цінності" і "цивілізований світ"
прийшов кінець.
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