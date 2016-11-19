Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью ради нейтралитета

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Суббота, 19 ноября 2016, 22:46

Украина не будет торговать территориальной целостностью ради какого-либо нейтралитета.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе международного форума по вопросам безопасности HISF-2016, который проходит 18-20 ноября в Галифаксе (Канада).

В ходе панельной дискуссии "NATO: Necessary", участие в которой приняли также заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, президент Хорватии Грабар-Китарович и сенатор США Джин Шахин, Климпуш-Цинцадзе отметила, что реакция Запада на незаконную аннексию Крыма Россией была слишком слабой и цена отказа США от Украины будет огромной, прежде всего - для Запада.

По ее словам, разрыв с Украиной в угоду РФ подорвет доверие международного сообщества к гарантиям безопасности, а защита суверенитета Украины "имеет важное значение для защиты глобального нераспространения (ядерного оружия)".

На вопрос, действительно ли в Украине ожидают, что президент РФ Владимир Путин попытается усилить свои позиции в Украине, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе отметила: "Мы наготове в любой момент".

Украинская правда

Темы: НАТО Донбасс Росcия
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Комментарии — 3
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:56
Spirito:
Міфу про "європейські цінності" і "цивілізований світ"
прийшов кінець.
Ой не кажіть... Базові інтереси "цивілізованого світу" нікуди не ділися і не змінилися. Вони є сталі принаймні останні 70 років. І всі ці роки політика спочатку СРСР, а потім РФ була антагоністична цим інтересам. Досить часто Захід і "московія" навіть безпосередньо стріляли один в одного (Корея, В'єтнам, Близький Схід, Африка, Афганістан -- і наявність ядерної зброї у сторін цьому не заважала).
Хіба що Путін змінить свою політику на 180 градусів, перестане уявляти себе надпотугою всесвітнього масштабу і висовуватися за межі свого кордону.
Адже і на детант Захід погодився лише вигравши холодну війну і примусивши росіян забратися зі Східної Європи, Афганістану, Африки.
І Трампа з його амбітним психотипом. напевно аж ніяк не влаштовуватиме перспектива увійти в історію США як ще більш слабкий президнент, ніж Обама.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 00:42
Дуже хочеться вірити і сподіватися, що Климпуш-Цинцадзе висловила загальну позицію всієї владної еліти України і жодних сепаратних договорняків не буде.
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IP: 93.74.43.---Spirito19.11.2016 23:25
Міфу про "європейські цінності" і "цивілізований світ"
прийшов кінець.
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