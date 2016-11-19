Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью ради нейтралитета
Украина не будет торговать территориальной целостностью ради какого-либо нейтралитета.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе международного форума по вопросам безопасности HISF-2016, который проходит 18-20 ноября в Галифаксе (Канада).
В ходе панельной дискуссии "NATO: Necessary", участие в которой приняли также заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, президент Хорватии Грабар-Китарович и сенатор США Джин Шахин, Климпуш-Цинцадзе отметила, что реакция Запада на незаконную аннексию Крыма Россией была слишком слабой и цена отказа США от Украины будет огромной, прежде всего - для Запада.
По ее словам, разрыв с Украиной в угоду РФ подорвет доверие международного сообщества к гарантиям безопасности, а защита суверенитета Украины "имеет важное значение для защиты глобального нераспространения (ядерного оружия)".
На вопрос, действительно ли в Украине ожидают, что президент РФ Владимир Путин попытается усилить свои позиции в Украине, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе отметила: "Мы наготове в любой момент".
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Міфу про "європейські цінності" і "цивілізований світ"
прийшов кінець.
Хіба що Путін змінить свою політику на 180 градусів, перестане уявляти себе надпотугою всесвітнього масштабу і висовуватися за межі свого кордону.
Адже і на детант Захід погодився лише вигравши холодну війну і примусивши росіян забратися зі Східної Європи, Афганістану, Африки.
І Трампа з його амбітним психотипом. напевно аж ніяк не влаштовуватиме перспектива увійти в історію США як ще більш слабкий президнент, ніж Обама.
прийшов кінець.