ФБР опублікувало документи щодо Білла Клінтона

00
0
Середа, 2 листопада 2016, 07:34

ФБР опублікувало 129 сторінок документів, що мають відношення до розслідування обставин суперечливого рішення президента США Білла Клінтона помилувати фінансиста і спонсора Демократичної партії Марка Річа в 2001 році.

Про це пише BBC.

Розслідування завершилося в 2005 році. При цьому документи опубліковані в момент, коли до виборів президента США, в яких дружина Білла Клінтона Хілларі бере участь в якості кандидата від Демократичної партії, залишився тиждень.

ФБР пояснило публікацію документів проханнями, які неодноразово надходили в бюро.

Раніше глава ФБР Джеймс Комі оголосив, що його відомство виявило нові електронні листи, які можуть мати відношення до використання Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для службового листування під час перебування її держсекретарем США.

У відповідь Хілларі Клінтон заявила, що впевнена у своїй правоті. На її думку, вивчення нової порції електронних листів, які виявило ФБР, не приведе до порушення проти неї кримінальної справи.

Клінтон також засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним.

Подібна активність ФБР напередодні виборів викликала гнів і серед інших демократів. Глава фракції демократів у сенаті Гаррі Рід звинуватив керівника ФБР Джеймса Комі в порушенні закону і зажадав опублікувати дані про зв'язки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з Кремлем.

Теми: США Клінтон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хакери атакували штаб Клінтон через вразливості Windows - Microsoft 2 листопада 2016, 06:28
Ринки США відреагували падінням на новину про те, що Трамп випередив Клінтон 1 листопада 2016, 20:20
ФБР поки не знайшло доказів зв’язків Трампа з Кремлем – ЗМІ 1 листопада 2016, 09:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Журналісти вимагають припинити саботаж реформи суспільного мовлення
Нардепу БПП заборонили виїжджати з України за те, що не платить кредити
Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін
Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою
Усі новини
Селфіщастя

Про зв'язок фото в соцмережах та нашого самовідчуття

Відео

Пінгвіну, який облисів через хворобу, пошили гідрокостюм