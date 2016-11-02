ФБР опублікувало документи щодо Білла Клінтона

ФБР опублікувало 129 сторінок документів, що мають відношення до розслідування обставин суперечливого рішення президента США Білла Клінтона помилувати фінансиста і спонсора Демократичної партії Марка Річа в 2001 році.

Про це пише BBC.

Розслідування завершилося в 2005 році. При цьому документи опубліковані в момент, коли до виборів президента США, в яких дружина Білла Клінтона Хілларі бере участь в якості кандидата від Демократичної партії, залишився тиждень.

ФБР пояснило публікацію документів проханнями, які неодноразово надходили в бюро.

Раніше глава ФБР Джеймс Комі оголосив, що його відомство виявило нові електронні листи, які можуть мати відношення до використання Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для службового листування під час перебування її держсекретарем США.

У відповідь Хілларі Клінтон заявила, що впевнена у своїй правоті. На її думку, вивчення нової порції електронних листів, які виявило ФБР, не приведе до порушення проти неї кримінальної справи.

Клінтон також засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним.

Подібна активність ФБР напередодні виборів викликала гнів і серед інших демократів. Глава фракції демократів у сенаті Гаррі Рід звинуватив керівника ФБР Джеймса Комі в порушенні закону і зажадав опублікувати дані про зв'язки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з Кремлем.