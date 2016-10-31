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У Сенаті США зажадали у ФБР доказів зв'язку Трампа з Росією

Понеділок, 31 жовтня 2016, 03:05

У ФБР є докази зв'язку Дональда Трампа і його оточення з російським урядом.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід, передає РБК

Він зажадав від глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі оприлюднити інформацію про зв'язки кандидата від республіканців Дональда Трампа з Росією. За його словами, відомство має докази таких зв'язків.

"Під час контактів з вами і іншими вищими посадовими особами в сфері національної безпеки стало ясно, що у вас є сенсаційна інформація про тісний зв'язок і координацію між Дональдом Трампом, його ключовими радниками і російським урядом, який відкрито висловлює ворожість США, і яке Трамп хвалить при кожному зручному випадку ", - йдеться в листі Ріда голові ФБР, опублікованому на сайті сенатора.

Рід дорікнув Комі в подвійних стандартах при обробці конфіденційної інформації з метою підіграти на виборах одній з партій. Крім того, Рід пише, що в діях глави ФБР може бути порушення закону. На думку сенатора, громадськість має право знати інформацію про Трампа і публікація цієї інформації не зашкодить американським інтересам, додав Рід.

Противники Трампа в ході кампанії неодноразово звинувачували його не тільки в симпатіях до Росії і президента Володимира Путіна, а й в тому, що російський уряд підтримує його. Зокрема, Москву звинувачували у зломі пошти Демократичної партії і передачі даних порталу Wikeleaks для публікації. Причому зроблено це було, заявляли лідери демократів, в інтересах Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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