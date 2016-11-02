У Раду внесли пропозицію не платити зарплати прогульникам

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Середа, 2 листопада 2016, 08:54

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який передбачає зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення регламенту.

Відповідний законопроект №5328 внесла до парламенту 1 листопада група депутатів.

Депутат Владислав Голуб зазначив у Facebook, що український народ "не повинен утримувати депутатів, які не ходять на сесії, не беруть участь у засіданні комітетів, не голосують, голосують за інших".

А депутат Олександр Черненко додав: "Попередні розрахунки показали, що при такій відвідуваності пленарних засідань, як є зараз, навіть після підвищення заробітної плати депутатам, коштів витрачалося б менше ніж зараз".

"Тобто у разі прийняття цього законопроекту, навіть при підвищенні зарплати вдвічі, була б економія для бюджету. Або дисципліна стала б кращою. Що теж непогано", – додав він.

"Будемо просувати цей законопроект навіть після того, як відмовилися піднімати зарплати", – пообіцяв Черненко.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада зарплати
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Коментарі — 2
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IP: 217.118.83.---petrius02.11.2016 10:26
Было бы хорошо поставить вопрос о лишении мандата прогульщиков. Как депутат может представлять интересы избирателя если он не занимается тем ради чего его, собственно, избирали? Е-декларации продемонстрировали все, что депутаты живут не на зарплату, "ибо должность воровская".
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IP: 92.112.240.---Владимир Трофименко02.11.2016 09:49
Згідно закону про працю любого громадянина України можно просто звільнити з роботи за прогули. А депутати- це не громадяни України? Пора зрівняти підхід як до простої пенсіонерки з тисячей гривень доходу і депутатом з накраденими мільйонами, та який ще і нахабно знущається над громадянами України через зомбоящик, проплачений ворами при владі .
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