У НАЗК показали, що буде з брехливими деклараціями

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Середа, 2 листопада 2016, 15:12

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало алгоритм, за яким відбуватиметься перевірка електронних декларацій чиновників.

На офіційній сторінці відомства вказується, що НАЗК із 31 жовтня починає оцінку декларацій на предмет правильності,  повноти, логічності, своєчасності тощо.

Якщо виявляється, що суб'єкт не подав декларацію, то НАЗК повідомляє її про це, і ця особа протягом 10 днів має подати декларацію. Також НАЗК повідомляє про факт не подання декларації керівника органу та спеціально уповноваженого у сфері протидії корупції.

Якщо декларанти допустили логічні помилки чи подали неповну інформацію, НАЗК починає повну перевірку, яка включає перевірку достовірності, наявності конфлікту інтересів, перевірку джерел і інформацію від фізичних та юридичних осіб.

Вразі, якщо буде знайдено невідповідність, про це інформуються антикорупційні органи, які можуть відкрити кримінальне провадження. На час розслідування декларанта можуть відсторонити від виконання службових обов'язків (до 18 місяців).

Потім суд встановлює покарання (від штрафу до позбавлення волі до 2 років).

 
 

Декларації, в яких виявленні помилки чи невідповідності можуть перевірятися у період здійснення суб'єктом декларування своїх обов'язків і протягом 3 років після припинення цієї діяльності.

Як відомо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак у середу заявила, що перевірка електронних декларацій займе тривалий час, але не триватиме "роками".

Також вона повідомила, що порядок перевірки декларацій затверджено і направлено на реєстрацію в Мін'юст. Проте Мін'юст досі не зареєстрував цей документ. 

Українська правда   

Теми: НАЗК декларація влада
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Коментарі — 2
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IP: 5.45.192.---kerubino02.11.2016 16:12
Іде легалізація награбованого чиновниками майна і грошей і не треба забігати вперід ,що мало хто з цих злодюг понесе відпровідальність ,бо тоді треба садити майже всю цю кодлу ,від малих міст до Києва ,а судді хто...
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IP: 93.75.36.---formalin02.11.2016 15:46
Як видно з документа, просто грамотних людей у цій конторі нема. А чи можна вважати неграмотного спеціаліста професіоналом?.. Саме такі, на жаль, і перебувають у владі...
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