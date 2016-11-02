Журналісти потрапили під обстріл бойовиків
Журналісти "5 каналу" стали свідками обстрілу бойовиками позицій українських військових під Маріуполем.
Згідно з інформацією, бойовики застосовували міномети калібром 82 мм.
На відео видно, що журналіст "5 каналу" Тетяна Ігнатченко саме записує інтерв'ю з бійцем АТО, коли починаються обстріли. Журналіст і оператор з військовими ховаються від обстрілів та осколків в окопі.
Ігнатченко повідомила, що згодом в розмові морський піхотинець припустив: "Це, скоріш за все, щоб вас залякати. Вони знають, що ви тут".
Активні бойові дії на Маріупольському напрямку не вщухають навіть вдень. Бойовики намагаються відбити прямий шлях на Маріуполь.
З позицій українських армійців поблизу Широкиного добре видно, як з окупованої Саханки бойовики відкривають вогонь з гранатометів.
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