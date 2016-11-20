Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на новорічні свята

На пікові для виїзду на свята дати грудня компанія вже призначила 4 додаткові поїзди на 12 рейсів у західному та одеському напрямках, а також збільшила періодичність курсування 5 цілорічних поїздів.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Так, у період з 24 по 31 грудня 2016 року наразі призначені такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня; № 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня; № 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня; № 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси – 30 грудня.

Крім того, в передноворічний період Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 5 популярних цілорічних поїздів, а саме: № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси – 25, 27, 29 та 31 грудня; № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня; № 136 Одеса – Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців – 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня; № 148 Одеса – Київ, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва – 25, 27, 29, 31 грудня; № 95/96 Черкаси – Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова – 31 грудня.

Як зазначили у компанії, фахівці Укрзалізниці продовжують відстежувати попит пасажирів на перевезення напередодні Нового року та у разі потреби призначатимуть додаткові поїзди.