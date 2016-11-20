Понад 60 людей загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії
Щонайменше 63 людини загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії, більше 150 осіб було поранено.
Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеву поліцію, пише DW.com.
Швидкісний потяг зійшов з рейок, у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.
Причини катастрофи поки що невідомі. За інформацією індійського інформаційного агентства PTI, до місця аварії одразу ж прибули сотні поліцейських і близько 30 карет швидкої допомоги.
Індійська залізниця щодня перевозить понад двадцять мільйонів пасажирів. Аварії трапляються нерідко, оскільки технічне забезпечення часто застаріле, а стандарти безпеки є порівняно низькими.
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