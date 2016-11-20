Понад 60 людей загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії

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Неділя, 20 листопада 2016, 07:52

Щонайменше 63 людини загинули внаслідок залізничної катастрофи в Індії, більше 150 осіб було поранено.

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеву поліцію, пише DW.com.

Швидкісний потяг зійшов з рейок, у штаті Уттар-Прадеш рано вранці у неділю, 20 листопада, коли більшість пасажирів ще спали.

Причини катастрофи поки що невідомі. За інформацією індійського інформаційного агентства PTI, до місця аварії одразу ж прибули сотні поліцейських і близько 30 карет швидкої допомоги.

 

Індійська залізниця щодня перевозить понад двадцять мільйонів пасажирів. Аварії трапляються нерідко, оскільки технічне забезпечення  часто застаріле, а стандарти безпеки є порівняно низькими.

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